В Белгородской области для теробороны закупят 400 единиц огнестрельного оружия. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области создадут организацию для защиты региона с лицензией на огнестрельное оружие. Для этих целей закупят 400 единиц оружия, приведут в нормативное состояние помещения для хранения вооружения, а участников самообороны дополнительно обучат. Об этом на еженедельном оперативном совещании заявил советник губернатора по безопасности Олег Мантулин.

- Сегодня принято решение приобрести 400 единиц оружия для выполнения специальных задач. Хотел бы поблагодарить руководителя Экоохотнадзора за помощь в подготовке документов, - отметил Мантулин.

Чиновник также отметил, что в прошлом году в регионе власти создали сводный оперативный отряд содействия правопорядка в регионе.

- Восемь батальонов сформированы по территориальному принципу в каждом батальоне примерно по 360 человек. Было выделено около 400 млн рублей для закупки оборудования, - доложил Мантулин.