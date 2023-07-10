В школах белгородского приграничья цокольные этажи укрепят мешками с песком. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В школах и детских садах приграничных территорий Белгородской области усилят меры безопасности. Такое поручение дал Вячеслав Гладков во время оперативного совещания правительства региона 10 июля.

Речь идет об образовательных учреждениях в 9 приграничных районах, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе, находящихся за пределами 20-тикилометровой зоны. Напомним, в пределах 20-ти км от границы с 1 сентября обучение точно проводиться не будет. Так, в школах и детсадах окна оклеят специальной противоударной пленкой. Внебюджетные средства на закупку пленки уже в регионе есть.

- Мы нашли внебюджетные средства и сможем получить пленку, которая снизит риски для детей и персонала, если какая то сложная ситуация возникнет рядом со школами и детскими садами. Все мероприятия по безопасности мы еще обсудим с директорами школ, заведующими детсадами и родителями. Будем решать по каждой школе, – отметил губернатор.

Кроме того, глава региона отметил еще один пункт в обеспечении безопасности детских садов и школ – укрепление цокольных и подвальных окон мешками с песком.