В Белгороде из-за непогоды перенесли восстановление двух домов

В Белгороде осталось восстановить 12 объектов, которые пострадали после атак ВСУ. Об этом доложил губернатору мэр Валентин Демидов во время оперативного совещания.

За прошлую неделю в областном центре удалось отремонтировать два жилых помещения. На сегодняшний день работы ведутся на 12 объектах. Пять их них – компенсационное жилье взамен поврежденного на Маяковского – Луначарского, четыре – квартиры на Шаландина, где упала авиабомба, ожидают необходимую сантехнику. Еще два – частные дома на Славянской. С ними есть проблема, так как из-за непогоды подрядчик снова перенес сроки сдачи, теперь на 25 июля.

- С жителями поговорили, они возражений не имеют, но просят ускориться, так как не в первый раз переносы. Министерство ЖКХ знают, отрабатывают, - сказал Валентин Демидов.