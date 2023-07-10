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НовостиОбщество10 июля 2023 8:52

В Белгороде из-за непогоды перенесли восстановление двух домов

Всего в городе осталось отремонтировать 12 пострадавших после обстрелов объектов
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде осталось восстановить 12 объектов, которые пострадали после атак ВСУ. Об этом доложил губернатору мэр Валентин Демидов во время оперативного совещания.

За прошлую неделю в областном центре удалось отремонтировать два жилых помещения. На сегодняшний день работы ведутся на 12 объектах. Пять их них – компенсационное жилье взамен поврежденного на Маяковского – Луначарского, четыре – квартиры на Шаландина, где упала авиабомба, ожидают необходимую сантехнику. Еще два – частные дома на Славянской. С ними есть проблема, так как из-за непогоды подрядчик снова перенес сроки сдачи, теперь на 25 июля.

- С жителями поговорили, они возражений не имеют, но просят ускориться, так как не в первый раз переносы. Министерство ЖКХ знают, отрабатывают, - сказал Валентин Демидов.