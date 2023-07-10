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НовостиОбщество10 июля 2023 8:15

В Белгороде капитально отремонтировали два водоотвода

По словам губернатор, проблема с водоснабжением в регионе по-прежнему актуальна
Наталия ИЛЮШНИКОВА
По словам губернатор, проблема с водоснабжением в регионе по-прежнему актуальна.

По словам губернатор, проблема с водоснабжением в регионе по-прежнему актуальна.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Как и в прошлом году, в 2023-м в Белгородской области из регионального бюджета направлены большие средства на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения. Уже завершается выполнение отдельных этапов программы. В частности, закончен капремонт двух водоотводов в областном центре. Однако проблема с качеством воды в области все еще актуальна, заявил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсети.

- Завершили капитальный ремонт двух водоводов в Белгороде: на улице Попова от улицы Преображенской до проспекта Славы и от микрорайона Заря до витаминного комбината. Надеюсь, что теперь прорывов станет меньше, значит будет меньше жалоб и вы сможете, уважаемые жители Белгорода, заниматься уже другими вопросами, не думая, есть ли вода в кране или нет. Согласен с тем, что еще очень много предстоит в этом направлении сделать, потому что проблема с водоснабжением остается еще достаточно актуальной, - сказал глава Белгородской области.