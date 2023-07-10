На этой неделе шебекинцы с пропиской в других районах начнут получать выплаты. Фото: "КП" Архив

В ходе оперативного совещания регионального правительства в очередной раз затронули тему выплат жителям Шебекино. На сегодняшний день компенсации в 10 тысяч рублей получили 59 тысяч человек, а по 50 тысяч рублей – 52 тысячи человек.

Губернатор Белгородской области отметил, все граждане, кому положены выплаты согласно законодательству, получат их в скором времени.

Теперь на повестке дня выплаты шебекинцам, которые фактически прописаны в других районах, но проживали на территории Шебекинского городского округа. Им средства начнут поступать уже на этой неделе.

- Наша задача отработать тот реестр, который на сегодняшний день сформирован. Мы определились с внебюджетными источниками и, в рамках принятых решений, начнем дополнительные выплаты уже на этой неделе – не позже четверга, – сказал глава региона Вячеслав Гладков.