В Белгороде со дна реки Гостенка подняли почти 600 кубометров мусора. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области приступили к реализации программы по очистке русел рек и прудов региона. Так, от мусора и зарослей почистили километр реки Гостенка в областном центре. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Первый объект в рамках программы по очистке русел рек и прудов Белгородской области — очищен один километр русла реки Гостёнка в Белгороде. Почти 600 кубометров разного мусора подняли со дна реки, собрали вдоль русла. Как и договаривались, провели общественную приемку. Жители, которым небезразлична судьба любимой реки, сделали замечания — подрядчик их сейчас устраняет. Еще раз убедился, что мы с вами на правильном пути, - отметил глава Белгородской области.