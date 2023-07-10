Часть улицы в центре Белгорода будет перекрыта в течение месяца

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В центре Белгорода на части улицы будет временно ограничено движение транспорта. Речь идет о перекрестке улицы Белгородского полка и Белгородского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

В связи с проведением работа на сетях водоснабжения, движение ограничат по двум левым полосам во встречных направлениях (по ул. Белгородского полка). Ремонт на участке продлится в течение месяца.

В мэрии просят отнестись с пониманием и быть внимательными на этом участке дороги. Стоит заранее продумать пути объезда.