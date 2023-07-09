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НовостиПолитика9 июля 2023 16:39

Девять населенных пунктов Белгородской области атаковали со стороны Украины 8 июля 2023

Обошлось без повреждений и пострадавших
Алексей СЕРГУНИН
7 июля Белгородская область попала под обстрел ВСУ больше 120 раз, два человека ранены.

7 июля Белгородская область попала под обстрел ВСУ больше 120 раз, два человека ранены.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 9 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 8 июля.

В Белгородском районе из артиллерии обстреляли села Устинку и Журавлевку – восемь и пять прилетов соответственно. В Шебекинском горокруге по селам Новой Таволжанке и Мурому выпущены по пять минометных снарядов, по МАПП «Шебекино» – один. Окраину села Мокрой Орловки Грайворонского городского округа из ствольной артиллерии обстреляли десять раз. В Валуйском городском округе по селу Вериговке выпущено семь минометных снарядов, по селу Долгому - три артиллерийских. На село Цаповку Борисовского района противник сбросил с беспилотника одно самодельное взрывное устройство.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 7 июля Белгородская область попала под обстрел ВСУ больше 120 раз, два человека ранены.