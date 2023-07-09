Для школьников и студентов Белгородской области до 1 сентября продлили пенсии по потере кормильца

В настоящее время этот вид пособия получают свыше 800 жителей региона. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В настоящее время этот вид пособия получают свыше 800 жителей региона. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Перечисление пенсии продолжится до окончания обучения в вузе или ссузе на очной форме или до исполнения студентами 23 лет. Факт обучения специалисты фонда проверяют самостоятельно. Но юноши и девушки имеют право сами представить необходимые справки в клиентскую службу.

Отметим, с 1 января 2024 года процедура оформления пенсии по случаю потери кормильца будет упрощена в соответствии с Федеральным законом от 29 мая 2023 г. № 190-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Федеральный закон «О страховых пенсиях». Документ предусматривает назначение страховой пенсии отдельным категориям граждан в беззаявительном порядке.

В их число входят пенсии по случаю потери кормильца и социальная пенсия детям в возрасте до 18 лет, оба родителя которых неизвестны. Такие выплаты будут назначаться не позднее 5 рабочих дней со дня поступления необходимой информации из федерального регистра сведений о населении России.