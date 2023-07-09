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НовостиОбщество9 июля 2023 8:03

87 пар двойняшек родились в Белгородской области за шесть месяцев 2023 года

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало больше на 15
Алексей СЕРГУНИН
Самыми популярными именами стали Александр и Николай, Михаил и Татьяна, Данил и Егор, Илья и Виктория.

Самыми популярными именами стали Александр и Николай, Михаил и Татьяна, Данил и Егор, Илья и Виктория.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Самые оригинальные имена для парных малышей, по мнению работников ЗАГС, оказались в Губкинском городском округе (Алиса и Василиса), в Белгороде (Амелия и Есения) и в Белгородском районе (Мухаммад и Мурсалина). Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также на Белгородчине зарегистрированы двойни: Вероника и Виктория, Денис и Дмитрий, Анна и Александр, Есения и София, Ева и Камила, Иван и Милана, Артемий и Давид, Роберт и Полина. Самыми популярными именами стали Александр и Николай, Михаил и Татьяна, Данил и Егор, Илья и Виктория.