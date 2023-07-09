Белгородскую бактерию внесли в российскую коллекцию микроорганизмов

Фото: архив НИУ «БелГУ».

Команда молодых ученых Белгородского госуниверситета совместно с Открытой инжиниринговой школой НИУ «БелГУ» задепонировали бактерию во Всероссийской коллекции микроорганизмов ИБФМ им. Г.К. Скрябина

Ребята впервые выделили бактерию из почв Белгородской области и сохранили штамм полезной бактерии Bacillus subtilis KE1. В дальнейшем ее можно активно использовать в аграрном секторе.

Помимо этого, микроорганизм может быть использован не только в целях ремедиации почв и для изготовления средств защиты растений, но также для создания функциональных кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы. Ученые уже провели часть клинических исследований на цыплятах-бройлерах, где премикс, основанный на данном штамме микроорганизмов и монтмориллонитсодержащих глинах, показал себя как эффективное средство профилактики заболеваний ЖКТ.