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НовостиОбщество9 июля 2023 7:19

На летний отдых в Башкирию поехали 100 белгородских школьников

Вячеслав Гладков поблагодарил главу республики за гостеприимство
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На летний отдых в Башкирию поехали 100 белгородских школьников

На летний отдых в Башкирию поехали 100 белгородских школьников

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Дети из Белгородской области продолжают отправляться на летний отдых в лагеря и санатории по всей стране. Так, на днях еще 100 школьников региона поехали отдыхать в Башкирию. Об этом в утреннем обращении рассказал Вячеслав Гладков. Губернатор отдельно поблагодарил за гостеприимство главу республики.

- Продолжаем отправлять наших детей в летние лагеря по всей стране. На днях уехали 100 маленьких жителей Белгородской области в Башкирию. Очень благодарен главе республики Радию Хабирову за теплоту, гостеприимство. Надеюсь, дети получат большие впечатления и приедут поделятся с нами ими, - сказал глава Белгородской области.