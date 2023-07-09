На летний отдых в Башкирию поехали 100 белгородских школьников Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Дети из Белгородской области продолжают отправляться на летний отдых в лагеря и санатории по всей стране. Так, на днях еще 100 школьников региона поехали отдыхать в Башкирию. Об этом в утреннем обращении рассказал Вячеслав Гладков. Губернатор отдельно поблагодарил за гостеприимство главу республики.

- Продолжаем отправлять наших детей в летние лагеря по всей стране. На днях уехали 100 маленьких жителей Белгородской области в Башкирию. Очень благодарен главе республики Радию Хабирову за теплоту, гостеприимство. Надеюсь, дети получат большие впечатления и приедут поделятся с нами ими, - сказал глава Белгородской области.