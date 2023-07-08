В Белгороде почти завершили формирование тела полигона на строй свалке

Фото: @v_v_demidov.

Мэр Белгорода Валентин Демидов проверил темпы рекультивации на старой городской свалке в Юго-Западном районе. Подрядчик практически завершил формирование тела полигона и его уплотнение.

Глава администрации областного центра отметил, что взят хороший темп работ, уже видны результаты, все работы идут в соответствии с графиком.

Подрядчик завез для проведения работ около 80 тысяч кубометров песка. Сейчас устанавливаются резервуары, куда будет собираться конечный фильтрат после всех этапов обработки. Всего их восемь – для фильтрата (технической и ливневой воды) и пожарные резервуары. Четыре уже готовы. Монтируется резервуар-накопитель ливневых стоков.

Работы по рекультивации планируют завершить в ноябре 2024 года. На месте старой городской свалки появится зеленая зона.

Отметим, старая свалка действовала с 1977 года. С 2006 года сохранение отходов на этой территории было прекращено, а в 2019 году свалка была закрыта. Полигон ТКО занимает площадь 20,4 га. Здесь накоплено 1,2 млн кубометров мусора. Глубина свалочных масс составляет от 2 до 16 метров.