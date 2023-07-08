Со следующей недели шебекинцам начнут начислять выплаты за пострадавшие от обстрелов авто

До конца следующей недели жителям Шебекино компенсируют ущерб, нанесенный 180 машинам. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Жительница Белгородской области пожаловалась губернатору, что очень долго не может получить компенсацию за поврежденное во время обстрелов транспортное средство. Вячеслав Гладков отметил, что не на все территории можно сразу зайти в виду сложной оперативной обстановки, поэтому оценка утраченного имущества может затянуться. Но в течение недели региональные власти возместят ущерб за поврежденный транспорт.

- Проблема в том, что мы несколько недель не могли зайти в Шебекино из-за постоянных обстрелов. Поэтому не могли провести экспертизу. Да, прошло больше месяца, но физически это сделать было невозможно. Заставлять экспертов приходить и оценивать транспорт — бесчеловечно, потому что люди могли погибнуть. Эти обязательства мы обязательно выполним, - подчеркнул Гладков.

До конца следующей недели жителям Шебекино компенсируют ущерб, нанесенный 180 машинам. Сейчас транспорт проходит экспертизу.

- Очень просто поступить по закону: за полностью разрушенный автомобиль отдать 10 тысяч и на этом все. Мы выбрали другой путь. Мы проводим оценку, я ищу внебюджетные средства, потому что за бюджетные деньги это восстановить невозможно, это противоречит законодательству, - отметил Вячеслав Гладков.