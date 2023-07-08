Ко Дню семьи, любви и верности 28 белгородских семей получили награды. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

28 белгородских семей получили награды от губернатора в преддверии Дня семьи, любви и верности. Торжественная церемония состоялась в Яковлевском округе в парке «Маршалково».

Вячеслав Гладков вручил общественную награду - медаль «За любовь и верность» 15 семьям-долгожителям. Благодарностями и памятными медалями были отмечены еще пять семей из числа победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» в номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья-хранитель традиций» и «Золотая семья». Глава региона поздравил и восемь новобрачных пар из разных муниципалитетов области.

- Очень хочу пожелать каждому из вас счастья, любви, мира. Я очень рад, что, несмотря на сложный период, который проживает наш регион, мы сравниваем 2022 и 2023 годы: у нас за первые полгода стало больше на 300 семей. Мне кажется, это очень хороший знак. Завтра в загсах по области ажиотаж - еще более 200 пар приняли решение пожениться именно в День семьи, любви и верности. И мы, конечно, тоже будем стараться и дальше поддерживать всех вас, - поздравил белгородские семьи губернатор Гладков.