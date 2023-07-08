Житель Корочанского района Белгородской области удостоен госнаграды

фото: пресс-служба Корочанского района.

Государственной награды удостоен житель Корочанского района Белгородской области Валерий Павлов. Он добровольцем отправился на передовую, когда началась специальная военная операция. Принимал участие в боевых действиях на Краснолиманском направлении.

Указом Президента РФ за личное мужество и отвагу, проявленные в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации старший сержант запаса Валерий Павлов награжден медалью «За отвагу».

- Перед нами настоящий патриот, настоящий пример патриотизма и любви к Отечеству, пример отваги и самоотверженности. Такие события оставляют неизгладимый след в сердцах каждого из нас. Это наш современный герой, на которого мы должны равняться и чтить во все времена! – сказал глава Корочанского района Николай Нестеров.