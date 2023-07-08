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НовостиОбщество8 июля 2023 5:47

Губернатор Гладков: возвращение шебекинцев домой из ПВР временно приостановлено

Это связано с ночным обстрелом Шебекино
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор Гладков: возвращение шебекинцев домой из ПВР временно приостановлено.

Губернатор Гладков: возвращение шебекинцев домой из ПВР временно приостановлено.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении заявил, что на некоторое время приостанавливается возвращение домой жителей Шебекино из пунктов временного размещения. Также на два дня приостанавливаются восстановительные работы в городском округе. Это связано с ночным обстрелом.

- После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться, - сказал глава региона.

Как сообщалось ранее, ночью 8 июля ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» город Шебекино в Белгородской области. В результате атаки загорелись центральный рынок, овощная база и автомобиль. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.