Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июля 2023 15:02

Сразу три населенных пункта Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Повреждены ЛЭП, водонапорная башня и частные дома
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области под обстрел со стороны Украины попали сразу несколько населенных пунктов. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако есть повреждения. Так, в Валуйском городском округе из-за атаки ВСУ в хуторе Леоновка осколками снаряда окна в одном частном доме. Еще один дом поврежден в селе Казначеевка – выбиты окна и посечена кровля. Кроме того, в населенном пункте осколками повреждена водонапорная башня.

В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка повреждена линия электропередач. На местах ЧП находятся аварийные и оперативные службы.