Сразу три населенных пункта Белгородской области попали под обстрел ВСУ

В Белгородской области под обстрел со стороны Украины попали сразу несколько населенных пунктов. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако есть повреждения. Так, в Валуйском городском округе из-за атаки ВСУ в хуторе Леоновка осколками снаряда окна в одном частном доме. Еще один дом поврежден в селе Казначеевка – выбиты окна и посечена кровля. Кроме того, в населенном пункте осколками повреждена водонапорная башня.

В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка повреждена линия электропередач. На местах ЧП находятся аварийные и оперативные службы.