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НовостиОбщество7 июля 2023 15:16

В Белгороде выпускники-отличника получат денежную премию

310 школьникам заплатят по 5 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде выпускникам, окончившим школу на пятерки по всем предметам, администрация выплатит по пять тысяч рублей. Соответствующее распоряжение опубликовала мэрия областного центра.

На выплаты отличникам выделено 1млн 550 тысяч рублей из городского бюджета. Приятный финансовый бонус получат 310 школьников Белгорода.

Напомним, в Белгородской области в этом году из школ выпустились 5,7 тысяч одиннадцатиклассников. Пятеро выпускников набрали 200 баллов за сдачу ЕГЭ по двум предметам. Всего в регионе больше 50 ребят заработали высший балл на экзамене.