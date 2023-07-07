На восстановление Шебекино и Новой Таволжанки поступит еще 400 млн рублей. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области на Шебекино и Новой Таволжанки поступят дополнительные средства. 400 миллионов рублей выделит Металлоинвест. Об этом губернатор Вячеслав Гладков договорился с главой компании.

Кроме того, компания потратит порядка 100 миллионов на закупку ударопрочной пленки для детских садов и школ белгородского приграничья.

Также благодаря инвесторам в регионе реализуется ряд социальных проектов.Так, в Старом Осколе в этом году завершится благоустройство в парке Победы, строительство спортивного кластера на территории общеобразовательной школы №6, и очередной этап реконструкции набережной реки Оскол.

В Губкине к зиме введут в эксплуатацию каток по аналогии с тем, что построен в парке Ленина в Белгороде. Также в Губкине начнется совместное строительство плавательного бассейна с 50-метровыми дорожками и строительство художественной школы.