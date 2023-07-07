В Яковлевской ЦРБ Белгородской области установили новое медоборудование. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Яковлевской центральной районной больнице установили новое медицинское оборудование. Оно было закуплено в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения.

Так, в больнице теперь работают рентгеновский аппарат, эндоскопическая стойка, видеодуоденоскоп высокого разрешения с записывающей матрицей, электронейромиограф, а также стресс-система тредмил. Новое оборудование облегчают работу врача и позволяют ставить более точные диагнозы.

Как сообщили в региональном Минздраве, до конца 2023 года в Яковлевскую ЦРБ поставят СКТ-аппарат и новый стабилограф – это система для диагностики и восстановления двигательных функций.

Отметим, всего на переоснащение медицинских учреждений области в этом году из областного бюджета направлено 700 млн рублей. Запланирована поставка более 120 единиц оборудования.