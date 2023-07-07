В субботу белгородцев ждет сильная жара и грозы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

К выходным сильная жара не покинет Белгородскую область. Так, в субботу, 8 июля на территории региона синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночью и днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 градусов тепла, днем столбики термометров по-прежнему будут превышать тридцатиградусную отметку.

В Белгороде ночью 19-21 градус тепла, днем воздух прогреется от 28 до 30 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области советуют гражданам придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы.

Водителям специалисты советуют парковаться в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставлять детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время.