Еще пять многодетных семей Белгородской области получили новое жилье

Фото: пресс-служба администрации Губкинского городского округа.

Ключи от нового жилья в Губкинском городском округе передали заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров и глава администрации округа Михаил Лобазнов.

- Дорогие новоселы! Очень хочется вам пожелать, чтобы эти новые дома стали для вас местом силы ваших дружных семей. Теплых добрососедских отношений вам! Пусть в ваших семьях царят счастье и любовь, и, конечно же, всегда отовсюду слышится детский звонкий смех! – обратился к новосёлам Михаил Лобазнов.

Новое жилье для многодетных семей построено специально в рамках реализации региональной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области». Губернаторская программа рассчитана на 10 лет. Уже в этом году в рамках следующего этапа в Губкинском городском округе начнется строительство еще семи домов.