Житель Белгородской области выращивал на участке 347 кустов конопли

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полиция Белгородского района задержала ранее судимого 28-летнего жителя поселка Дубовое по подозрению в культивировании запрещенных растений. По предварительным данным, белгородец решил «стать агрономом» осенью прошлого года. С наступлением весны в укромных местах он высадил выращенную рассаду конопли, за которой впоследствии бережно ухаживал.

Правоохранители обнаружили участки произрастания запрещенного растения и изъяли 347 кустов.

В отношении жителя региона возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится под арестом.