В Белгородской области спасатели вытащили котенка из канализационного люка

Фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области.

Сегодня утром в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок с просьбой помочь котенку. Жительница поселка Ракитное рассказала диспетчеру, что соседские дети попросили достать из канализационного люка бездомное животное. Бедолага сам не мог выбраться из западни. Женщина и другие соседи пытались самостоятельно помочь пострадавшему, но люк был накрыт бетонной плитой, сдвинуть которую они не смогли.

Огнеборцы откликнулись на просьбу. Прибыв на место, они сдвинули бетонную плиту, затем спустились в люк и обнаружили там черного котенка. Малыш не сопротивлялся и с радостью принял помощь.

Местная ребятня, наблюдающая за спасательной операцией, поблагодарила пожарных за неравнодушие и пообещали впредь следить за хвостатым, чтобы больше он не попадал в неприятности.