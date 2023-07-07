Руководитель белгородского управления Росгвардии провел брифинг с представителями СМИ

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Начальник Управления Росгвардии по Белгородской области генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин встретился с белгородскими журналистами. Он отметил большой вклад СМИ региона в объективное, всестороннее освещение оперативно-служебной деятельности регионального ведомства.

- Мы благодарны вам за внимание к сотрудникам и военнослужащим ведомства, сотрудничество и объективные материалы о деятельности войск национальной гвардии в регионе, - отметил генерал-майор полиции.

Руководитель Росгвардии региона вручил представителям региональных телекомпаний, печатных и сетевых изданий благодарности и памятные подарки. В числе награжденных и белгородская «Комсомолка».

По итогам первого полугодия 2023-го, под охраной вневедомственной охраны в Белгородской области находится более 3400 объектов, свыше 5000 мест проживания и хранения имущества граждан, а также около 1300 транспортных средств. За 6 месяцев экипажи росгвардейцев отработали больше 800 выездов на охраняемые объекты. Сотрудниками вневедомственной охраны задержано около 1,2 тыс. правонарушителей, в том числе 27 по подозрению в совершении преступлений, установлено местонахождение 7 лиц, находящихся в розыске.

Белгородскими подразделениями ОМОН «Острог» и СОБР «Белогор» выполнено больше тысячи задач, задержано 22 гражданина по подозрению в совершении преступлений. Из незаконного оборота изъято 11 единиц огнестрельного оружия, свыше 900 боеприпасов, более 130 кг. взрывчатых веществ и 1300 шт. взрывоопасных предметов, а также порядка 6 миллионов рублей.

В области оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности стоит отметить 100% уровень удовлетворённости граждан деятельностью ЦЛЛР регионального ведомства, что свидетельствует о высоком качестве предоставляемых госуслуг.