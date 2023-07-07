Белгородский губернатор встретился с жильцами дома 58 на улице Ленина в Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков встретился с жителями многоквартирного дома по улице Ленина в Шебекино. С просьбой о помощи к губернатору обратились жильцы пятого этажа МКД во время прямого эфира 5 июля. Тогда глава региона пообещал лично приехать и разобраться в ситуации.

Первым делом шебекинцы попросили губернатора помочь «поморить тараканов». Гладков объяснил, что это задача УК и муниципалитета – помощь будет оказана, но позже.

- Объяснил, что, если смотреть по важности проблем, тараканы, конечно, далеко не на первом месте. Это задача управляющей компании и муниципального образования. Моя задача – организовать работу по восстановлению поврежденного жилья. При всем уважении ко всем проблемам, которые есть в каждом доме. Жители услышали, успокоились, - сообщил Вячеслав Гладков.

Губернатор вместе с жильцами осмотрел квартиры на пятом этаже. Кровлю и окна в доме восстановят к 1 августа. После чего строители приступят к ремонту сгоревших и поврежденных квартир.

Также принято дополнительное решение капитально отремонтировать в следующем году. Он попадет в программу капремонта МКД, ранее имевших статус общежитий.