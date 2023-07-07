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НовостиПроисшествия7 июля 2023 10:19

Белгородский Следком возбудил уголовное дело против избивших охранника подростков

Здоровью мужчины причинен тяжкий вред
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородский Следком возбудил уголовное дело против избивших охранника подростков.

Белгородский Следком возбудил уголовное дело против избивших охранника подростков.

Фото: "КП" Архив

В отношении двоих несовершеннолетних белгородцев возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины.

По версии следствия, 4 июля этого года двое подростков 2006 и 2007 годов рождения вступили в словесную перепалку с 57-летним охранником магазина. Мужчина попросил молодых людей покинуть торговую точку. Уже на улице подростки стали избивать охранника руками и ногами в область головы и лица. Пострадавший с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

Деяния малолетних преступников зафиксировала камера наружного наблюдения. Полиция установила личности злоумышленников.

Следователи СК РФ устанавливают обстоятельства совершенного преступления и собирают доказательства. Следствием будет дана оценка действиям должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.