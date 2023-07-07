Белгородский Следком возбудил уголовное дело против избивших охранника подростков. Фото: "КП" Архив

В отношении двоих несовершеннолетних белгородцев возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины.

По версии следствия, 4 июля этого года двое подростков 2006 и 2007 годов рождения вступили в словесную перепалку с 57-летним охранником магазина. Мужчина попросил молодых людей покинуть торговую точку. Уже на улице подростки стали избивать охранника руками и ногами в область головы и лица. Пострадавший с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

Деяния малолетних преступников зафиксировала камера наружного наблюдения. Полиция установила личности злоумышленников.

Следователи СК РФ устанавливают обстоятельства совершенного преступления и собирают доказательства. Следствием будет дана оценка действиям должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.