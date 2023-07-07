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НовостиОбщество7 июля 2023 9:52

В Белгороде суд отклонили апелляционную жалобу Антона Иванова

Экс-мэр областного центра просил заменить на домашний арест содержание под стражей
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Бывший мэр Белгорода и экс-гендиректор БИКа и Фонда поддержки ИЖС подал апелляцию на продление срока заключения под стражей. Иванов планировал заменить наказание на домашний арест. Однако суд апелляционную жалобу отклонил. Об этом стало известно 7 июля.

О продлении заключения под стражей Антона Иванова информация появилась 5 июля. Согласно постановлению Свердловского районного суд Белгорода, фигурант останется под стражей до 5 сентября включительно.

Напомним, экс-мэр был задержан 8 марта 2023 года при попытке покинуть территорию России. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.