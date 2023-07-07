Более 50 ударов нанесла Украина по Белгородской области за сутки, погиб мужчина

В Белгородском районе осколками повреждены 11 домов, 4 машины и ЛЭП. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию о нанесенных ударах ВСУ по Белгородской области за 6 июля. По населенным пунктам со стороны Украины выпущено более 50 различных боеприпасов. Погиб один мирный житель.

В Белгородском районе 8 снарядов из артиллерии выпущено по селу Нехотеевка. Пострадавших и разрушений нет. Над районом системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В Разумном осколками выбиты окна в одном МКД, различные повреждения зафиксированы в 8 частных домовладениях – посечены кровли, забор, гараж. Повреждены 4 автомобиля и ЛЭП. Также повреждены два дома в Таврово и Ястребово.

Два прилета пришлось по Новопетровке в Валуйском городском округе К сожалению, есть погибший – мужчина с проникающим ранением брюшной полости скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. В результате обстрела разрушений нет.

По окраине хутора Старый в Волоконовском районе выпущено 12 минометных снарядов. Обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП «Шебекино». Противник выпустил 6 минометных снарядов и 10 гранатометных выстрелов. По хутору Панков выпущено 10 снарядов из РСЗО «Град», по селу Середа – 3 минометных снаряда. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет.