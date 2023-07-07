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НовостиПроисшествия7 июля 2023 8:51

Белгородец заплатил наемнику 1 миллион рублей за убийство знакомого

Силовики задержали фигуранта при передаче гонорара
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Силовики задержали фигуранта при передаче гонорара.

Силовики задержали фигуранта при передаче гонорара.

Фото: скриншот видео

В отношении 33-летнего жителя Белгорода возбуждено уголовное дело за организацию убийства по найму. По версии следствия, белгородец решил «заказать» своего 31-летнего приятеля из-за произошедшего конфликта.

За «помощью» фигурант обратился к другому знакомому. Он пообещал заплатить за убийство 1 миллион рублей, предоставив фото жертвы и данные его автомобиля.

Убедившись в серьезности намерений заказчика, мужчина сообщил о предложении в правоохранительные органы. Все дальнейшие действия контролировали сотрудники УУР УМВД России по Белгородской области.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, фигуранта задержали силовики во время передачи гонорара за якобы совершенное убийство. Следствие хадатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.