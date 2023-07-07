Белгородским детям с целиакией ежемесячно будут платить по 15 тысяч рублей

В Белгородской области семьи, в которых дети больны целиакией, будут каждый месяц получать выплату в размере 15 тысяч рублей. Средства будут начислять на одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), совместно проживающий с больным ребенком. Законопроект единогласно приняли депутаты на очередном заседании областной Думы. После вступления закона в силу, семьи получат выплату и за период с 1 января 2023 года.

На сегодняшний день в регионе это редкое наследственное заболевание зарегистрировано у 26 детей. Целиакия – заболевание, вызванное непереносимостью глютена – белка, который содержится в некоторых злаках: в пшенице, рже и в ячменном зерне. Поэтому иначе патологию называют «мучная болезнь». Таким детям необходима специальная безглютеновая диета.

Отметим, что аналогичная мера поддержки в регионе действует и для детей с редким заболеванием – фенилкетонурией.