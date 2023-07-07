Гладков: Росгвардия протестировала противоударную пленку для окон. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области сообщил, что росгвардейцы протестировали качество противоударной пленки для окон. Теперь во всех школах и детских садах 20-киломитровой приграничной зоны укрепят стеклопакеты. На закупку пленки компания «Металлоинвест» выделили региону 100 миллионов руюлей.

- Благодарен Росгвардии, которая по моей просьбе протестировала, как держат при попадании осколков и появлении пулевых отверстий наши стеклопакеты, которые установлены в общеобразовательных учреждениях: в школах и в детских садах. Мы понимаем, какую пленку нам необходимо приобрести для того, чтобы обезопасить наших детей в случае, если будет происходить сложная ситуация, и чтобы не было разлета осколков, которые могут нанести травму. На эти цели компания «Металлоинвест» приобретет пленку на сумму 100 миллионов рублей, - сказал глава региона.

Гладков отметил, что все работы по укреплению окон в учебных учреждениях будут выполнены до 1 сентября.