Белгородцев могут штрафовать за неисполнение решений оперативного штаба

На заседании облдумы руководитель администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов предложил депутатам привлекать к административной ответственности граждан, которые нарушат решение оперативного штаба. До этого никакая ответственность для жителей региона не предусматривалась.

Отметим, в Белгородской области, как в приграничном регионе, был создан оперативный штаб, который принимает решения о поддержании безопасности на территории региона. В него входят представители Министерства обороны, силовых структур и органов власти.

Депутаты поддержали инициативу единогласно и внесли соответствующие поправки в закон об административных нарушениях Белгородской области.