В Белгородской области отличившимся участникам ВСО выдадут земельные участки. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На очередном заседании облдумы заместитель губернатора – министр имущественных и земельных отношений Белгородской области Рустэм Зайнуллин пояснил, что согласно распоряжению президента РФ, регионам рекомендовано принять законодательные акты, устанавливающие случаи предоставления земельных участков в собственность бесплатно отдельным категориям военнослужащих.

Так, получить бесплатные земельные участки в собственность бесплатно смогут удостоенные звания «Герой России» или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, и являющиеся ветеранами боевых действий военнослужащие, лица, добровольно заключившие контракт с ВС РФ.

На момент окончания участия в СВО военнослужащие должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории Белгородской области, а при отсутствии такой регистрации – по месту пребывания на территории региона. Участки им будут предоставляться для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства.

В случае гибели указанных военнослужащих земельные участки будут предоставляться членам их семей.

- Также действующая редакция закона дополняется еще одной категорией, которой предоставляется право на получение земельных участков в собственность бесплатно. Это члены семей лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ, погибших при исполнении воинского долга, – добавил чиновник