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НовостиОбщество7 июля 2023 5:38

Белгородские власти опубликуют список школ, которые останутся на дистанте

Он будет готов к началу августа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородские власти опубликуют список школ, которые останутся на дистанте.

Белгородские власти опубликуют список школ, которые останутся на дистанте.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В белгородской области уже к августу будет готов полный список школ и детских садов, которые в новом учебном году в 20-километровой зоне от границы продолжат работать в дистанционном формате. Об этом во время вечернего эфира 6 июля рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор также отметил, что в опубликованной информации дополнительно расскажут о формате работы других детских садов и школ, которые находятся в приграничных муниципалитетах, но ха пределами 20-километровой зоны.

- Завершаем согласование с родительскими комитетами, с учителями, директорами школ и заведующими детских садов. Постараемся с 1 по 5 августа этот список опубликовать, - заявил глава Белгородской области.