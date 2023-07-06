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НовостиПроисшествия6 июля 2023 16:07

Над Белгородом сработала система ПВО, поврежден один дом

Об этом сообщил губернатор
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 6 июля, над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении.

По словам Вячеслава Владимировича, оперативные и аварийные службы на месте, идет подворовой обход.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня в результате атаки со стороны Украины погиб житель Валуйского горокруга. Мужчина скончался в машине скорой помощи.