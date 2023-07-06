+36 градусов ожидается в Белгородской области 7 июля 2023

В Белгороде температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днем от +31 до +33 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По прогнозу Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 7 июля в период с 14 до 18 часов местами на территории региона ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара до 35-36 градусов. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, ночью 7-12 м/с. В Белгороде температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днем от +31 до +33 градусов.

В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.