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Впервые прямо на границе Белгородской области состоялось воссоединение семьи. Об этом в своем телеграм-канале написала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

- Осенью прошлого года к нам обратилась женщина, она просила помочь вернуться в Россию сыну, который на тот момент жил у бабушки в Хмельницкой области Украины. Из-за военных действий путь домой был отрезан.

Как уточнила омбудсмен, воссоединение семьи стало возможным благодаря непрекращающимся гуманитарным контактам с украинской стороной, а также в тесной работе с МИД России, пограничной службой, компетентными органами власти.

- Ради таких моментов хочется жить и работать, - подытожила Татьяна Москалькова.