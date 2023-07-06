206 объектов Шебекинского горокруга Белгородской области восстанавливают после обстрелов ВСУ

Сегодня, 6 июля, глава Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал отчет по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки с учетом вчерашнего дня.

В Шебекино всего повреждены 729 объектов, которые подлежат восстановлению, - 183 МКД, 494 ИЖС и 52 социальных объекта. Работы ведутся на 145 объектах. Тепловой контур закрыт на 116 объектах, из них на 111 объектах – в 10 МКД и 101 ИЖС. План выполнения работ по замене оконных блоков – 18 806 квадратных метров. Из них по состоянию на 5 июля выполнено 5 239 кв.м. Прирост за день составил – 589 кв. м. План на 6 июля – 594 кв.м. План выполнения восстановительных работ по кровле – 46 970 кв.м. На данный момент выполнено 7 922 кв.м. Прирост за один день составил 1 252 кв.м. План на 6 июля– 817 кв.м.

В селе Новая Таволжанка выявлены повреждения на 597 объектах, которые подлежат восстановлению, – девять МКД, 579 ИЖС и девять объектов социальной инфраструктуры. По состоянию на 5 июля, работы по восстановлению ведутся на 61 объекте в Новой Таволжанке. План выполнения работ по замене оконных блоков – 3 153 кв.м. Из них по состоянию на 5 июля выполнено 104 кв.м. Прирост за один день составил 35 кв.м. План на 6 июля – 18 кв.м. План выполнения работ по кровле – 27 241 кв.м. На текущий момент выполнено – 8 210 кв.м. Прирост за один день составил 1 223 кв.м . План на 6 июля – 1 065 кв.м.

В Шебекино сносу подлежат 11 объектов ИЖС. На семи участках демонтированы восемь домов, в том числе на семи домах произведена разбивка осей фундамента, по одному дому завершена разработка траншеи‌, начаты работы по обустройству фундамента.

Также в Шебекино демонтирован дом по ул. Московская, 9, площадка зачищена. Сейчас идет подготовка проектных решений для начала работ. По дому №2 на улице Железнодорожная проведено дополнительное обследование, в результате которого принято решение, что все шесть подъездов подлежат демонтажу. Начат процесс переговоров с собственниками по поводу временного отселения.

В Новой Таволжанке по результатам экспертиз 50 ИЖС подлежат сносу. Уже получено 13 согласий от жильцов, сейчас в работе восемь домов, полностью демонтированы пять, еще на трех участках демонтаж будет завершен сегодня.