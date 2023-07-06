Выставка, посвященная Прохоровскому танковому сражению, открылась в Совете Федерации РФ

Фото из телеграм-канала губернатора и правительства Белгородской области.

Сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года сыграло решающую роль в битве на Курской Дуге и вошло в историю как одно из крупнейших танковых сражений Второй Мировой войны. Об этом напоминает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

- Мы будем свято чтить память наших победителей, не позволим переписать историю и предать забвению подвиг советского солдата. И наша выставка еще раз это доказывает, - заявила на открытии выставки председатель СФ Валентина Матвиенко

В экспозиции представлены архивные документы, письма с фронта, оригинальные фотографии, карты и другие экспонаты из архивов музея-заповедника. Выставка будет открыта до 19 июля.