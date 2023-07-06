В Белгородской области усилили закон «о тишине»

Теперь включать дрель запрещено после 21:00. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Такое решение принято сегодня, 6 июля, на 33-м заседании областной Думы. Об этом информирует телеграм-канал регионального правительства. Теперь строительные и ремонтные работы внутри многоквартирных домов запрещены с 21:00, то есть, на час раньше, чем было до этого.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области вступил в силу «закон о тишине», который еще 30 июня 2020 года окончательно обсудили и приняли депутаты. В соответствии с документом, ночью запрещена громкая музыка из автомобилей, квартир, домов и просто на улице. Также под запрет подпадают пение, свист, визги, крики и другие шумы, а также ремонтные работы и игра на инструментах (гитара, пианино, балалайка, саксофон). Отметим, что запрещены не только строительно-ремонтные работы, пиротехника, крики, музыка, и прочие шумы, но и неисправная автосигнализация.