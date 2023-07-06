Супруги Плакуненко из села Большетроицкого Белгородской области отметили «бриллиантовую» свадьбу

Сейчас у Марии Григорьевны и Николая Стефановича трое внуков и один правнук. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Они познакомились 1959 году. Николай Стефанович родом из села Осиновка, а Мария Григорьевна – из Верхнеберезово. Днем трудились, вечерами бегали на танцы, пели под гармонь. В июле 1963 года поженились. Об этом сообщает телеграм-канал губернатора и правительства Белгородской области.

Сначала молодая семья жила в селе Осиновке. В 1964 году у супругов родился первый сын – Александр. Вскоре они переехали в Большетроицкое. Николай Стефанович трудился на ферме, а Мария Григорьевна в больнице. В 1967 году родился второй сын – Игорь, третий – Владимир, родился 1976 году. Сейчас у Марии Григорьевны и Николая Стефановича трое внуков и один правнук.