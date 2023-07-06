Белгородки завоевали две медали на первенстве России по легкой атлетике

На стадионах «Лужники» и ОЦ «Имени братьев Знаменских» соревновались спортсмены из 71 региона РФ. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На стадионах «Лужники» и ОЦ «Имени братьев Знаменских» соревновались спортсмены из 71 региона РФ. Они состязались в восьми дисциплинах - прыжок в высоту, прыжок с шестом, прыжок в длину, тройной прыжок, метание диска, молота, копья и ядра.

Белгородские спортсменки дважды поднимались на пьедестал. Виктория Козлова стала лучшей в прыжках с шестом. Алена Смолева заняла третье место в прыжках в высоту. Тренируют легкоатлеток Валерий Кушкин и Валерий Дьяков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородка Анастасия Глотова стала призеркой первенства России по легкой атлетике.