Энергетики построили сеть электроснабжения для нового Парка аттракционов в Белгороде

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Белгородские энергетики завершили строительство внешних сетей электроснабжения и обеспечил возможность технологического присоединения нового парка аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде.

Масштабная территория для отдыха площадью 10 га располагается на дальнем берегу центрального городского пляжа. Она поделена на детскую, семейную и экстремальную зоны отдыха. Открытие первой очереди парка запланировано на 5 августа текущего года. К этому времени здесь будет установлено 12 современных аттракционов, откроются кафе, торговые павильоны, пирс с катамаранами и другие развлечения.

Для подключения парка к централизованному электроснабжению энергетики в кратчайшие сроки построили две комплектные трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ, четыре распределительных пункта 0,4 кВ, проложили свыше четырех километров кабельных линий электропередачи и установили необходимое оборудование на основном центре питания.

Высокий класс надежности электроснабжения парка будут обеспечивать системы автоматического включения резерва мощности и прямой канал передачи данных в ЦУС Белгородэнерго. Технологическое присоединение энергетики выполнят сразу по мере готовности к подключению внутриплощадочных сетей парка.

- Этот объект на особом контроле. Сроки сжатые, объем большой. Чтобы заработали аттракционы, освещение, инженерные системы и все высокотехнологичное оборудование парка, нужно было не только выделить достаточный резерв мощности, но и в кратчайшие сроки построить всю подводящую инфраструктуру, и, самое главное, обеспечить надежную систему электроснабжения этого важного социального объекта. На сегодня и сети, и источники питания уже готовы, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Антон Герасимов.