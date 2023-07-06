Белгородский губернатор: «Решение о выплате ветеранам боевых действий принимают главы районов»

Выплаты в этом году получат порядка 11,5 тысяч ветеранов, проживающих в регионе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В этом году на территории Белгородской области впервые отмечался День ветеранов боевых действий. Дата утверждена официально - 1 июля.

Большинство глав районов и округов решили поздравить таких людей специальными выплатами в размере 10 тысяч рублей. Они утверждаются администрацией каждого муниципалитета в индивидуальном порядке. Об этом в ходе большого прямого эфира 5 июля рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Это решение органы местного самоуправления районов и округов принимают самостоятельно. Можно было бы приказать всем, но мне кажется это неправильным, потому что здесь должно быть солидарное решение на уровне общественного договора. И главы молодцы, реагируют: кто-то побыстрее, кто-то попозже. Но вопрос будет решен. И я считаю, что это очень правильная инициатива. Речь идет об обязательствах перед людьми, которые выполнили свой гражданский и воинский долг. Помогать им конечно нужно, - отметил руководитель Белгородской области.

Так, деньги уже перечислены в 15 муниципальных образованиях. Еще в пяти районах выплаты будут осуществлены до конца 2023 года. При этом в восьми муниципалитетах предусмотрена ежегодная единовременная выплата.

Пока в этом году такие выплаты не предусмотрены в двух муниципальных образованиях: Ивнянском районе и Шебекинском городском округе. Всего же порядка 11,5 тысячи ветеранов боевых действий, проживающих на территории Белгородской области, будут охвачены ими в 2023-м.

Отметим, на прямую линию губернатору Вячеславу Гладкову поступило 940 обращений. Все зафиксированные вопросы, на которые глава региона не успел ответить во время эфира, будут отработаны в течение семи дней органами местного самоуправления или исполнительной властью области.