В Белгородской области заменили 200 метров ветхих сетей водопровода

Подключение абонентов сотрудники водоканала выполнили в полном объеме. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Обновленный участок сети обеспечивает чистой водой не только жителей частных домов, но и объекты бытового обслуживания на улицах Поповка и Шоссейная. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Подключение абонентов сотрудники водоканала выполнили в полном объеме. В настоящее время проводятся работы по благоустройству территории.

Напомним, в прошлом году для улучшения качества водоснабжения в населенном пункте было заменено порядка 1,6 тысячи метров сетей водоснабжения. Работы проводились в рамках мероприятий по капитальному ремонту системы водоснабжения.