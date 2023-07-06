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НовостиНедвижимость6 июля 2023 8:43

В Белгородской области заменили 200 метров ветхих сетей водопровода

Улучшение качества водоснабжения почувствовали 30 человек в селе Курасовке
Алексей СЕРГУНИН
Подключение абонентов сотрудники водоканала выполнили в полном объеме.

Подключение абонентов сотрудники водоканала выполнили в полном объеме.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Обновленный участок сети обеспечивает чистой водой не только жителей частных домов, но и объекты бытового обслуживания на улицах Поповка и Шоссейная. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Подключение абонентов сотрудники водоканала выполнили в полном объеме. В настоящее время проводятся работы по благоустройству территории.

Напомним, в прошлом году для улучшения качества водоснабжения в населенном пункте было заменено порядка 1,6 тысячи метров сетей водоснабжения. Работы проводились в рамках мероприятий по капитальному ремонту системы водоснабжения.