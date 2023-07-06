419 белгородских детей отправились на отдых в Крым

Ребята проведут 21 день в детском оздоровительном лагере «Бригантина» в поселке Песчаное. Фото из телеграм-канала Валентина Демидова.

Сегодня, 6 июля, из Белгорода специальным рейсом 419 школьников из приграничных районов области отправились на отдых в Крым. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Ребята проведут 21 день в детском оздоровительном лагере «Бригантина» в поселке Песчаное. Для детей организовано пятиразовое питание, насыщенная развлекательная и культурно-оздоровительная программа. Школьники будут распределены по отрядам в соответствии с возрастом. По согласованию с родителями детей будут организованно вывозить на экскурсии.

Тем временем, накануне, 5 июля 367 белгородских детей, которые отдыхали в Бахчисарайском районе Крыма, вернулись домой. Радостные, загоревшие и отдохнувшие. Их встречали родители и педагоги. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.