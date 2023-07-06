В Белгороде прошел урок для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Школьники прошли виртуальное погружение в профессию с помощью VR-очков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Консультант отдела содействия трудоустройству и анализа рынка труда АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки» Валерия Шальнева рассказала ребятам о том, как им может помочь центр, какие специальности востребованы в регионе, а после предложила пройти профориентационное тестирование.

У большинства ребят тест показал, что они предрасположены к профессиям пожарный или работник МЧС. Валерия Шальнева пояснила ребятам, куда они могут поступить по этим специальностям в Белгородской области.

Школьники прошли виртуальное погружение в профессию с помощью VR-очков. Первое знакомство с профессией прошло успешно – начинающие пожарные смогли спасти кошку из очага возгорания. А некоторые из ребят решили попробовать себя в роли оператора БПЛА.