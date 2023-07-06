Белгородский курьер забрал у обманутых пенсионеров 1,45 миллиона рублей

Курьер оставлял себе незначительный процент от суммы, а остальные деньги переводил на указанный работодателями счет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Белгороду задержали участника мошеннической схемы. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции. Курьер помогал мошенникам похищать деньги у пенсионеров. В совершении преступления подозревается 22-летний житель Ровеньского района.

Белгородцам звонили якобы от родственников, которые стали виновниками серьезного ДТП. Затем в разговор включался лже-сотрудник правоохранительных органов. Он предлагал пенсионерам помочь близким людям, и они отдавали свои сбережения. Курьер оставлял себе незначительный процент от суммы, а остальные деньги переводил на указанный работодателями счет. Фигуранту удалось обмануть четверых белгородцев и похитить в общей сложности 1 450 000 рублей. В соответствии с ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.